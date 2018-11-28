AK Partili Savaş'tan Aydın-Denizli otoyolu açıklaması

İhalesi merakla beklenen Aydın-Denizli otoyolu projesine yönelik müjde AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'tan geldi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yaptığı açıklamada otoyol projesine yönelik ihalenin gerçekleştiğini belirterek, bu yeni otoyolla AK Parti iktidarı tarafından Aydın'a verilen büyük bir sözün daha hayata geçirildiğini dile getirdi.

İhalesi yapılan kesimin İzmir'den Antalya Alanya'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsadığını belirten Mustafa Savaş, Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate ineceğini ve bu sayede iki turizm kentinin birbirine bağlanacağını söyledi.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin, Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale, Efes antik kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracağına işaret eden Mustafa Savaş, "Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu şekilde kara yoluyla ulaşım sağlanacak. AK Parti iktidarımızın Aydın'a yatırımları artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın desteği en büyük gücümüz. Yeni otoyol projemizin Aydın'a ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.