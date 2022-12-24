AK Partili Subaşı: "El ele, gönül gönüle bütün engelleri aşacağız"

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ve iş adamı Ramazan Subaşı, mahalle ziyaretleri esnasında karşılaştığı engelli Cumali Çıtacı'nın akülü tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Aydın'da mahalle ziyaretlerine yoğun tempoda devam eden AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ramazan Subaşı, kısa süre önce Efeler'e bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Kahvehane ziyaretinde, bölge halkı tarafından sevilen yüzde ve 91 oranında engelli olan Cumali Çıtacı ile karşılaşan iş adamı Subaşı, 59 yaşındaki evli ve 10 çocuk babası Çıtacı ile bir süre sohbet etti. Sohbet esnasında, mevcut akülü tekerlekli sandalyesinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Çıtacı, Subaşı'dan yeni akülü tekerlekli sandalye talep etti. Talebe duyarsız kalmayan Subaşı, kendi imkanlarıyla temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi Çıtacı'yı ziyaret ederek teslim etti.

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ramazan Subaşı, mahalle ziyaretleri çerçevesinde sık sık vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, “Osman Yozgatlı Mahallesi ziyaretimizde de Cumali abimiz ile karşılaştık. Kendisi bize, yeni akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bizim, bu talebi geri çevirmemiz mümkün değildi. Kendi yaşamını sürdürmesi için büyük öneme sahip olan tekerlekli sandalyeyi hızlıca temin ettik. Onun yeni sandalyeye kavuştuğunda yüzünde oluşan mutluluk bizim için her şeyden daha kıymetliydi” ifadelerini kullandı.

"Ziyaretlerimizin en büyük amacı vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onları dinlemek" diyen Subaşı, "Cumali kardeşimizin bizlere ilettiği talebi yerine getirdiğimiz gibi ulaştığımız bütün vatandaşlarımızın da istek, talep ve önerilerini çözüme kavuşturmak noktasında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Efeler ilçemiz başta olmak üzere ilimiz genelinde gönül seferberliği ile bütün engelleri aşarak yüzleri güldürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.