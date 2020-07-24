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AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


AK Partili Yavuz mesajında, “Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından olan basın, kamuoyunun en önemli bilgi edinme kaynaklarındandır. Çoğu zaman verdikleri emeği ve yaşadıkları zorluğu göremediğimiz basın mensuplarımızın meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetli olup, toplumsal değerlerimize, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmeleri, halkımızı bilgilendirmesi demokrasimizin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. En zor koşullarda büyük bir duyarlılıkla çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum” dedi.

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