AK Partili Yavuz dünyanın en büyük arıcılık festivaline katıldı

Apicenter İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde faklı ülkelerden 120 firma ve üretici birliklerinin yanı sıra binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen fuara, son zamanlarda bal sektöründeki taklit ve tağşişi engellemek için yaptığı çalışmalardan dolayı Arıcı vekili olarak anılan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz'dan katıldı. Arıcıların yoğum ilgisiyle karşılaşan AK Partili Yavuz, "Tüketicilerin bilinçlenmesi amacıyla bu gibi organizasyonlar çok önemli" dedi.

Geçtiğimiz aylarda, içlerinde sahte bal üretiminde kullanılan Bal Aromalı Şurubun da olduğu bir çok ürünün, Gıda da tağşiş ile mücadele çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca kullanımının yasaklanmasını n adımlarını Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir'li tarafından açıklanmıştı. Özellikle Bal Aromalı Şurubun yasaklanması için atılan adımlar için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı büyük katkısı olduğu bilinen Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz katıldığı Arıcılık fuarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının standlarının yer aldığını, fuarın ziyaretçileri bakımından da yoğun katılım aldığını belirten AK Parti'li Yavuz, "Oldukça faydalı geçen festivalin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Özellikle bal üreticilerini yakından ilgilendiren bal aromalı şurubun yasaklanmasının önemine değinen Yavuz, "Söz konusu ürün olan Bal Aromalı Şurup ile resmen gıdada tağşiş yapılıyordu. Sahte bal üretiminde kullanılan bu şurup içerdiği kimyasallar dan dolayı insan sağlığını da son derece tehlikeye sokuyordu. Biz bu yasak ile hem bal üreticisi olan Arıcı kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacağız hem de tüketicilerin sağlığını korumuş olacağız. Bal Aromalı Şurup ile ilgili bir takım sorunlar yaşandığını duymuştum. En doğru bilginin arıcılar olduğunu düşünerek, geçtiğimiz Eylül ayında Milas Fesleğen mahallesinde yurdumuzun dört bir yanından gelerek bal üretimi yapan Arıcı kardeşlerimizi ziyaret etmiş ve konuyla ilgili bilgiler almıştım. Gördük ki, bal aromalı şurup kaliteli bal üreticisi Arıcı ya zarar vermesinin yanında sahte ballar dan dolayı tüketicinin de sağlığını tehlikeye sokuyor. Acil olarak buna dur demek gerekiyordu. Hazırlamış olduğumuz raporlarımızı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile paylaştık. Yapılan çalışmalar sonrasında bal aromalı şurup başta olmak üzere birçok ürünün kullanımı gıdada taklit ve tağşişin önüne geçmek için adım atıldı. Böylelikle gıda terörüne dur denilmiş olunacak. Buradan Başkan Erdoğan'a ve Bakanımız Pakdemirli'ye arıcılarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen 9. Apicenter İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivaline katılan Metin Yavuz, festivalin oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleştiğini ifade ederek, bu gibi organizasyonların özellikle tüketicilerin bilinçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Yavuz, "Üreticiler tarafından kaliteli arı ürünlerinin üretilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde, üretici, tüketici ve akademisyenlerin yer aldığı festival gerçekten ismine yakışır bir şekilde gerçekleştirildi. Festivale Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır, Filistin, Bulgaristan ve Ülkemizin değişik illerin den katılımcıların stant açtığı, toplam 120 farklı firma ve üretici birliklerinin yer aldığı 9. Apicenter İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali inanıyorum ki amacına ulaşacaktır. Alanında uzmanların sunumlarının yer aldığı organizasyonda özellikle benim gibi sadece bal tüketicisi olanların faydalı bilgi edinmelerinde bu gibi etkinlikler büyük katkı sağlıyor. Festivali organize eden ve yer alan tüm katılımcıları tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.