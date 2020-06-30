AK Partili Yavuz; “Gıdada taklit ve tağşiş'i önleyeceğiz”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile gıdada taklit ve tağşiş'in önüne geçileceğini ifade etti.

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Yeni kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, amaçlarının “Gıdada taklit ve tağşiş'i önleyerek 83 milyonun sağlığından, aziz milletimizin geleceği için önemli bir yere sahip olan tarım arazilerini koruma altına alınmasına kadar uzanan bir çalışmadır” dedi.

“Tarım ülkemiz için çok önemlidir”

Tarımın Türkiye için öncelikli bir faaliyet olduğunu belirten milletvekili Yavuz, “ Özellikle son yaşanan Kovid-19 salgını da tekrar göstermiştir ki gıda güvenliği ve güvenilirliği, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemiz için de hayati bir meseledir. Ülkemiz tarımı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızca uygulanan politikalar ve verilen desteklerle son 17 yılın 14'ünde büyümüş, 2003-2019 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme gerçekleştirmiştir. 2019 yılı büyümesi ise yüzde 3,3'tür. 2002 yılında 37 milyar TL olan tarımsal hasılamız, 7,5 kat artarak 2019 yılında 275 milyar TL'ye yükselmiştir. 2002 yılında 3,7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2019 yılında 18 milyar dolara yükselmiştir. Tarım alanında dış ticaret fazlası 5,3 milyar dolar olan Türkiye,

193 ülkeye, 1827 çeşit tarımsal ürün ihraç etmektedir. Tarım topraklarımızın daha sıkı korunması için yeni tedbirlerin alınması icap etmektedir. Bu doğrultuda, hazırlanan teklif ile tarım topraklarının daha sıkı korunabilmesi amacıyla, 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun ihlallerine yönelik daha sıkı denetim ve caydırıcı yaptırımların düzenlenmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, toplum sağlığını korumak amacıyla, insan sağlığı için tehlike oluşturan gıda ve yem ürünleri ile taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin piyasaya arz edilmesiyle alakalı olarak teklifte öngörülen değişiklikle, bu ürünleri üreten, piyasaya arz eden gıda işletmecilerine yönelik yaptırımlar ağırlaştırılmaktadır” dedi.

“Alkollü içki satış yasağına ilişkin para cezası artacak”

AK Partili Yavuz, kanun teklifi ile birlikte alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik yapılacak olan düzenlemeler hakkında, “ Teklifin ilk maddesi ile 22.00 ila 06.00 saatleri arasındaki perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin idari para cezasının miktarının arttırılması, bu yasağa beş yıl içinde üçüncü defa aykırı davrananların satış belgesinin iptal edilmesi ve iki yıl faaliyetten men edilmesi öngörülmektedir. Yine,18 yaş altına alkol satış yasağını beş yıl içinde üçüncü defa ihlal edenin satış belgesinin iptal edilmesi ve iki yıl faaliyetten men edilmesi hedeflenmektedir. Böylece 22.00 - 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağının kuvvetlendirilmesi, söz konusu yasakların uygulanabilirliğinin ve önleyiciliğinin arttırılarak toplum sağlığının daha iyi bir şekilde korunması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

“Yerli tütün kullanımı artacak”

Tütün kanunu kapsamında yapılan değişikliklerle, yerli tütün kullanım oranının yüzde otuza yükseltilmesinin hedeflendiğini belirten milletvekili Yavuz, “Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresinin ve alkolün üretiminin ve satışının, tarım ve orman bakanlığının denetiminde gerçekleştirilmesi ve bu ürünler hakkında kanun hükümlerini ihlal edenlere yönelik yaptırımların güncellenmesi, yerli tütün kullanım oranının yüzde otuza çıkarılması ve yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde Türkiye'de üretilen tütünlerin kullanım oranlarının artırılması, tütün ithalatının azaltılarak çiftçilerimizin ürettiği tütünlerin kullandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak, til alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdı satanlara, yerli tütün kullanım zorunluluğuna uymayanlara ve mevzuatta tanımlanmış amacı dışında ya da teknik düzenlemesine uygun olmayan etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara yönelik olarak caydırıcılığı teminen idari para cezaları uygulanması, yerli tütün kullanım zorunluluğunun 2022 yılında yüzde 17, 2023 yılında yüzde 21 ve 2024 yılında yüzde 25 olarak uygulanması sağlanarak, 2022 yılından başlamak üzere kademeli olarak geçiş yapılması ve yerli tütün kullanımının arttırılması, hedefleniyor” dedi.

“Gıdada taklit ve tahşiş'i önleyeceğiz”

Toplum sağlığını korumak amacıyla, insan sağlığı için tehlike oluşturan gıda ve yem ürünleri ile taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin piyasaya arz edilmesiyle alakalı olarak, yaptırımların ağırlaştırılacağını söyleyen Yavuz, “Kanun teklifi ile taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin piyasaya arz edilmesi yasaklanmaktadır. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden / beş bin güne kadar adli para cezası verilmesi düzenlenmektedir. Ayrıca, fiilin üç yıl içinde tekrarlanması halinde beş ile on yıl arası gıda sektörü faaliyetinden men edilmesi amaçlanmaktadır. Taklit ve tağşiş edilmiş gıda ve yem ürünlerini üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisi ile taklit veya tağşiş edilmiş gıda ve yemin izlenebilirliğini sağlamadan, piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisi hakkında beş bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilmesi ve fiilin 2 yıl içinde tekrarlanması halinde; bir yıldan / üç yıla kadar hapis ve bin günden üç bin güne kadar, adli para cezası verilmesi ve işletmecinin beş yıldan on yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilmesi öngörülmektedir. Yeni kanun teklifimiz ile amacımız; gıdada taklit ve tağşiş'i önleyerek 83 milyonun sağlığından, aziz milletimizin geleceği için önemli bir yere sahip olan tarım arazilerini koruma altına alınmasına kadar uzanan bir çalışmadır” açıklamasında bulundu.