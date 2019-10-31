AK Partili Yavuz, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Toplantıda iç ve dış siyasi gelişmeler, Barış pınarı Harekatı ve TBMM gündeminin değerlendirildiğini belirten Yavuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütlerine karşı Suriye Milli Ordusu ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın eli kanlı bir başka terör örgütü DEAŞ'la mücadele de önemli katkıları olduğunu belirtti. Yavuz, “Geçtiğimiz gün ABD tarafından gerçekleştirilen operasyon ile DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı. DEAŞ terör örgütü en çok Müslümanlara ve ülkemize zarar veren bir terör örgütüdür. Bunun liderinin öldürülmüş olması gerçekten de terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır. Türk silahlı kuvvetlerimiz bu operasyon için ABD uçaklarına gerekli koordinasyon ve yardımı sağlamıştır. Fırat Kalkanı Harekatı'nda sahada terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden tek ülke biziz. Biz bu DEAŞ denen terör örgütüyle mücadele ederken, bununla beraber başka terör örgütleriyle de mücadele ediyorduk. 2016-2018'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinden ülkemiz kurtulmuştur. Hamdolsun ki, kahramanlarımızın başarılı operasyonları ile ülkemiz bunu tek başına gerçekleştirmiştir. Şimdi Barış Pınarı Harekatında da, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milli Suriye Ordusunun kahramanlarının omuz omuza verdikleri başarılı mücadele ile Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik koridorumuzda bulunan PKK, PYD ve DEAŞ terör örgütlerinin eli kanlı mensupları yok edilmiş ve bölge terörden temizlenerek yerel halkın refahı, ülkemizdeki sığınmacıların da kendi topraklarına geri dönmeleri sağlanmıştır. Barış Pınarı Harekatında, hem TSK, hem Milli Suriye Ordusu, hem sivillerimizden şehit olan tüm kahramanlarımıza bir kez daha cenabı Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum” dedi.

Af Yasası Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin ve yakınlarının merakla beklediği af yasası ile ilgili de bilgiler veren Yavuz, kanun teklifi üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, parti olarak bu yasada ceza indiriminden ziyade bir sistem değişikliğine gidilmesinin daha uygun olacağı görüşünün olduğunu belirtti. Yavuz, “Af yasası ile ilgili şuan çalışmalar devam ediyor. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinin olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Örneğin, 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı gerçekten zedeleyen bir durum. Suç işleyen, hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalması yönünde bir düzenleme düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.