AK Partili Yavuz; “Pamuk üretimini destekleyeceğiz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un Aydın programı kapsamında ziyaret ettiği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantı sonrası, pamuk üreticilerinin yanlarında olduklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, TMO 2020 Yılı Kuru İncir Alım Sezonu Açılış Töreni'ne katılmak üzere Aydın'a geldi. Bakan Yardımcısı Tunç, Aydın Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu'nda düzenlenen açılış töreninin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada sektör temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı ve AK Parti Aydın Milletvekilleri, pamuk ürünü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, devletin her zaman milletinin yanında olduğunu ifade ederek, “Bakan Yardımcımız katıldığı sezon açılışı programında Allah izin verir bir terslik olmazsa incirle ilgili fiyatların güzel olduğunu açıkladı. Ama olur da bir sıkıntı halinde TMO'nun alım yapacağını açıkladı. Üreticimiz bu konuda hiç tedirginlik yaşamamalıdır. İncir'de olduğu gibi pamuk üreticisinin de her zaman yanındayız. Bakan yardımcımız ile Türkiye'deki ve Aydın'daki pamuk üretimi hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Bakan yardımcımız pamuk üreticilerinin mağdur edilmeyeceğini belirtti. Özellikle tekstil sektörü için büyük önem arz eden pamuk üretimini destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üretime devam etmememiz gerekiyor" diye konuştu.