AK Partili Yavuz, Sarıçay Barajı şantiyesinde incelemede bulundu

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Mustafa Savaş, Aydın'ın Söke ilçesinde yapılacak olan Sarıçay Barajı şantiye alanında incelemede bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Mustafa Savaş DSİ tarafından kurulan baraj şantiyesini ziyaret ederek, DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, yapılacak olan baraj ile öncelikli olarak yılda 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirterek, “Baraj 25.97 hm3 içme suyu sağlayacak. Sarıçay Barajı'mızın yerden yüksekliği 125 metre olup 66 milyon metreküp su tutma özelliği olacaktır ve barajımızın maliyeti 511 milyon TL'dir. Barajımızda tutulan suyu kapalı sistem boru hattı ile Bağarası'ndan Söke'ye, ardından Kuşadası ilçemize ve daha sonra Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerimize ulaştıracağız. 2 veya 3 senede bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, barajla ilgili olarak, “Daha önceki projemiz olan İkizdere projesi gibi devletimiz öncelikle barajımızı DSİ tarafından yapıyor ve büyükşehire devrediyor. Büyükşehir Belediyesi de bu miktarı 30 yıl boyunca geri ödüyor. Aynı süreç burada da devam edecek. Bu yapılan baraj neticesinde Aydın ilimizin 50 yıllık su sorunu kalmayacak” diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise “2014 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin projesinde Sarıçay Barajı'nın yapılması projesi vardı. O günkü bakanımız Veysel Eroğlu da Özlem hanıma buyrun yapın dedi. Keşke bunu bizim hükümetimiz ele alsaydı da bu baraj bugünlere kadar gelmeseydi. Yaz aylarındaki bu bölgelerimizde yaşanan nüfus yoğunluğu nedeniyle böyle bir barajın yapımına ihtiyaç getirdi. Söke ve Kuşadası ilçelerimiz ile Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerimizde içme suyu kalitesinde suyu evlerinin musluklarından akıtıp kullanacaklardır. 2060 yılına kadar bölgemizde içme suyu sorunu ortadan kalkmış olacaktır. 511 milyon TL'lik bir yatırım olacaktır. İnşallah bundan sonra çok hızlı bir şekilde Sarıçay Barajımız bitecek” dedi.