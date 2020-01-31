AK Parti'li Yavuz, yeni yasa teklifini konferansta anlattı

TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili, Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin sağlayacağı faydaları anlattı.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, akademisyelerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından bir çok katılımcının yer aldığı, Kentsel Mekan Ekonomisi, İmar Uygulamaları, Değer Esaslı İmar Uygulama Modelleri ve İmar Hakkı Transferi ana konularının ele alındığı Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı'na konuşmacı olarak davet edildi.

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, yaptığı konuşmada, komisyonca kabul edilerek meclisin onayına sunulan Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin sağlayacağı faydalardan bahsetti.

Meclis tarafından onaylanması sonrasında kanunlaşan, komisyon tekliflerine de değinen Yavuz, gündemde olan kanun teklifinin kaçak ve imara aykırı yapılarla mücadelede önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Yavuz, yaptığı konuşmada, ‘‘Tahir Akyürek başkanlığında, komisyon olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, meclisten geçerek kanunlaşan tekliflerimizden bahsetmek gerekirse, Turizmi Teşvik Kanunu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanunu ile ülkemizde misafir ettiğimiz turist sayısını artırmak ve turizmi çeşitlendirmek için önemli adımlar atılmış olup, bu doğrultuda 2019 yılında yaklaşık 50 milyon turisti ülkemizde misafir olmasına katkı sağlanmıştır. Turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedeflerimize çok şükür hızla yaklaşıyoruz. Tapu kanununda yapılan değişiklikler ile metruk binaların gerekirse yıkılması için çevre ve şehircilik bakanlığına yetki verilmesi, tapu işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, yurt dışındaki vatandaşlarımızın tapu işlemlerini bulundukları yerde yapabilmesi sağlanmıştır'' dedi.

“Şehirleşme Doğru, Akılcı ve Çözümlü İmar Planları Sayesinde Olur”

Mutlak amaçlarının, insanların gezip görmek isteyeceği, tarihi dokuların muhafaza edildiği güzel şehirlerin korunması ve yaşatılması olduğunu belirten AK Parti'li Yavuz, şehirlerin plan değişikliklerinin zorunlu durumlar olmadığı sürece yapılamaması gerektiğini ifade etti. Yavuz, “Bu çalışmalar da, yaşayan güzel şehirleri, insanların gezip görmek isteyeceği şehirleri meydana getirmek mutlak amacımızdır. Bu şehirleri meydana getirmek, doğru, akılcı ve çözümlü imar planları sayesinde olur. Üst ölçekli planlardan başlayıp, alt ölçekli planlara kadar, o kent için alınan planlama ana kararlarının esas ve ilkelerine uygun hareket edilerek doğru bir şehirleşme sağlanır. Her imar planı kendi içerisinde bir dengeye sahiptir. Olası imar planı değişiklikleri bu dengeyi bozucu nitelikte olmamalıdır. Plan değişiklikleri onaylanırken dikkate alınması gereken en önemli nokta, plan bütünlüğünün korunmasıdır. Plan değişiklikleri zorunlu durumlar olmadığı müddetçe yapılmamalıdır. Yapılması zorunlu durumlarda ise, öncelikle üst ölçekli planlara uyum sağlaması gerekir. Mutlak surette kamu yararı gözetilmelidir. Bu yüzden şehirciliğin temel esas ve ilkeleri arasında bütünlük ve eşitlik ilkesi yer alır. Parsel bazında yapılan imar planı değişiklikleri, imar planlarını bozucu bir yöne yönlendiriyor. Çıkaracağımız bu yasa ile yapılan bu yanlışlıklar engellenecektir. İmar planlarında serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin kaldırılması ve yatay mimarinin esas kılınmasını amaçlıyoruz. Yeni kanunumuz ile imar planı değişikliğinde en küçük birim olarak ada bazı kullanılacaktır. Bu sayede bütün imar adaları içerisinde yer alan parsellerde eşit kullanım hakkı muhafaza edilecektir” diye konuştu.

Ecdadımızdan Bize Kalan Mirası Gelecek Nesillere İyi Aktarmalıyız

AK Parti'li Yavuz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türkiye'nin tarih ve kültür dokularının korunması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması gerektiğine dikkat çekti. Mekansal planların önemine vurgu yapan Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘'Biz gelecek nesillere daha planlı şehirler bırakmak zorundayız. Bu bizim için bir zorunluluk. Bizim bin yıllık bir tarihimiz var. Yeni bir bin yıllık tarihi kazanma şansımız yok. Bu sebeple ecdadımızın bize miras bıraktığı mirasları da gelecek nesillere çok iyi bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Bunun için mekânsal plan bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Bu planları doğru yaptığımız süreçte aslında kişileri değil, sistemi doğru kurarsak o sisteme gelen belediye başkanı, bakan, milletvekili kim olursa olsun sisteme uyduğu sürece, şehirler de planlı bir şekilde büyür ve gelişir.''

Kentsel Dönüşüm Olmazsa Olmazımızdır

Türkiye'nin deprem riski olan bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten AK Parti'li Yavuz, kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Bir çok deprem de çok fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini belirten Yavuz, kentsel dönüşümün sağlıklı ve güvenli şehirlerin olmazsa olmazı olduğunu belirterek, “Kentsel dönüşüm, deprem ve terörle mücadele kadar önemlidir ve hayatidir. Ülkemizin yüzde 66'sı, ülke nüfusumuzun yüzde 71'i deprem riski altındaki alanlarda yaşıyor. Son bir asırda 6 ve üzeri 56 depremde 80 binin üzerinde kayıp yaşadık. Kentsel dönüşümde temel hedef insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır” dedi.

Türkiye Küresel Barış ve İstikrara Katkı Sağlamaktadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde 2023 hedeflerine doğru ilerlediğini belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, istikrarın sağlanmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük faydası olduğunun altını çizdi. Yurtdışından gelen birçok yabancı katılımcının da olduğu konferansta konuşan AK Parti'li Yavuz, sözlerini, ‘'Başkan Erdoğan liderliğinde, ülkemiz hamdolsun 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Esasen bu ilerleme de, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin rolü çok büyüktür. Bu yeni yönetim sistemi sayesinde siyasi istikrar kalıcı olup, iki seçim arası olan 5 yıl süresince hızlı ve etkili yönetim ile kesintisiz icraatlarıyla, ekonomik büyüme, refah ve kalkınma için süreç güven altına alınmıştır. Bu sistemle birlikte, vesayeti de tamamen ortadan kaldırdık. Ülkemiz, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde başkan Erdoğan liderliğinde, bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükselerek, küresel barış ile istikrara ayrıca katkı sağlamaktadır‘' dedi.