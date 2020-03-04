AK Parti'li Yavuz'dan CHP'li Özkoç'a tepki

Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek, ''Kapılar açılmışken, siz de defolup gidebilirsiniz" dedi.

CHP'li Özkoç'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği sözler nedeniyle tepki gösteren Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz görmek istiyorsanız kendi cenahınıza ve aynadaki suretinize bakacaksınız. Bekamız için, ülkemiz içinde ve dışında tarihimizin en büyük mücadelelerimizden birini verdiğimiz bu süreçte, bu mücadelemize destek vereceği yerde, 1 milyon vatandaşını katleden, 12 milyon Suriyeliyi evsiz, yurtsuz bırakan, 4 milyon mazlum sivil İdlibliye sabah akşam bomba yağdıran katil Esed'e tek cümle etmeyen, çıkıp utanmadan, sıkılmadan, milyonlarca mazluma kucak açan ümmetin umudu olan Başkan Erdoğan'a ahlaksızca suçlamalarda bulunan kişi aslında, haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur. Başkan Erdoğan'a böylesine alçakça hakaret edenlerin değil siyaset yapması, esasen ülkede kalması zuldür. Kapılar açılmışken, siz de defolup gidebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.