AK Partili Yavuz'dan "Hayırlı olsun" Mesajı

Aydın'da incir sezonunun başlamasının ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yaptığı açıklamayla incir sezonunun üreticilere hayırlı olmasını diledi.

İncirin anavatanı olarak bilinen Aydın'da incir sezonu açılırken, pazarlarda da hareketlilik başladı. Sezonun başlaması ile birlikte açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sezonun hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milletvekili Yavuz, "Ülkemizde birçok çeşit incir üretimi yapılmakta olup bunların içerisinde en kalitelisi ilimizde yetiştirilen Sarı Lop türüdür. Bazı kanser türlerine iyi geldiği de bilinen İncir üretiminde ilimiz dünya ve Türkiye incir üretiminde 1'inci sırada yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir şifa kaynağı olduğu belirtilen, yağ, sodyum, kolesterol içermediği ve yüksek lif oranına sahip olduğu için beslenme uzmanları tarafından da önerilen incir tezgahlarda yerini aldı. Aydınımızda, yeni incir sezonunun; incir üreticisinden ihracatçısına kadar hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.