AK Partili Yavuz'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerin Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalarını kınadı.

Metin Yavuz, kendine ait sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD'ye karşı ülkemizin bekası ve Suriyeli sığınmacıların kendi topraklarına geri dönmelerini sağlamak için kahraman ordumuzca yürütülen haklı mücadelemiz için, ülkemizin yanında olmayan açıklamalarda bulunmasını esefle kınıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nda bizim irademiz neyse, Barış Pınarı Harekatımızda da aynı iradeye sahibiz. Sizin bu açıklamanız, devlet adamlığına yakışmayan, yaşınız müsait olmasına rağmen tarih bilgisinden uzak, hadsiz ve utanç vericidir'' dedi.