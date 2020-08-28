AK Partili Yavuz'dan Koçarlı'ya yurt müjdesi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uzun zamandır gündemde olan KYK yurdunun yıkılması ile ilgili AK Parti Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptıkları açıklama ile son noktayı koydu.

Koçarlıda yapılması planlanan yatırımlar nedeniyle bir takım incelemelerde bulunmak üzere Koçarlı ilçesini ziyaret eden Ak Parti Aydın Milletvekili MKYK Üyesi Metin Yavuz, beraberinde Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile birlikte deprem yönetmeliğine uymaması sebebiyle yıkım kararı alınan KYK yurdunda incelemelerde bulundu.Mevcut öğrencilerin diğer yurtlara nakledileceği, 7 ay içerisinde ilk kazmanın vurulup ardından ve 8 ay içerisinde inşaat tamamlanarak daha kapasiteli, daha güvenli ve modern bir yurt inşa edileceği açıklandı.

“Koçarlı yurtsuz kalmayacak”

Koçarlı'nın gündemini uzun süredir meşgul eden bu yıkım kararı üzerinde yanlış bir algı oluştuğunun altını çizen AK Parti Milletvekili Yavuz “ Vatandaşlarımız mecburen alınan bu yıkım kararının ardından sanki Koçarlı da yeni bir yurt yapılmayacakmış gibi bir düşünceye kapılmışlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Az önce ilgili Bakanımız ve ilgili Genel Müdürümüz ile görüştüm. 7 ay içerisinde ilk kazma vurulacak ve ardından 8 ay içerisinde inşaat tamamlanacak. Daha kapasiteli, daha güvenli ve daha modern bir yurt inşa edilecek. Koçarlı ilçesine yakışan budur” dedi.

“Koçarlı modern bir yurt kazanacak”

Yeni yapılacak yurdun daha modern ve daha güvenli olacağını kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan “ Değerli vekillerimizin destekleri ile en kısa sürede yeni bir yurt inşaatı için kazma vurulacak. Koçarlı Belediye Başkanı olarak bu konu ile de yakından ilgileniyorum. Pandemi sebebiyle boş geçen bu günlerde hızlıca çalışmaları tamamlayacağız. Sayın Vekilimizin de dediği gibi, 7 ay içerisinde ilk kazma vurulacak ve ardından 8 ay içerisinde inşaat tamamlanacak öğrenci kardeşlerimizi ve esnafımızı rahatlatacak daha geniş kapasiteli daha modern bir yurt hizmete açma gayretindeyiz” dedi.