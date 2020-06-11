AK Partili Yavuz'dan, pamuk primi müjdesi

AK Partili Yavuz yaptığı açıklamada, “İlimizde, 2019 yılı üretim sezonuna ait 6 bin 645 çiftçimize 220 milyon 588 bin 320 TL pamuk prim destekleme ödemeleri kimlik numaralarına göre son rakamı 0 ve 2 olanlar 12 Haziran Cuma günü (Yarın) saat 18.00'dan itibaren ödenmeye başlanacak olup, kimlik numarasının son rakamı 4 ve 6 olanlar 19 Haziran, son rakamı 8 olanlar 26 Haziran tarihinde ödenecektir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.