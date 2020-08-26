AK Partili Yavuz'un Malazgirt Zaferi mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Malazgirt Zaferi'nin 949.yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Yavuz mesajında, “Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te kazandığı bu zafer, yalnızca kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusuna karşı kazanılmış bir savaş değil, aynı zamanda kazanılmış yepyeni bir vatandır. Bizans'ın baskıya, zorlamaya, sömürüye ve adaletsizliğe dayalı yönetim anlayışına Malazgirt Zaferi'yle Anadolu topraklarında son verilmiş; bu coğrafyadaki halklara Türk Milleti'nin kadim zamanlara dayanan adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı gösterilmiştir. Sultan Alparslan ve komutanlarının gönüllere çaldığı farklı inanç, köken, dil ve kültürlere saygı mayası kısa sürede tutmuş ve bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla alınan, dört bir yanı ata yadigarlarıyla bezenmiş olan aziz vatanımız; sahip olduğumuz en büyük servetimiz, gelecek nesillere bırakacağımız yegane mirasımızdır. Büyük Türk milleti bu toprakları dağıtmak, parçalamak, üzerinde kanlı hesaplaşmalar yapmak isteyenlere her zaman gerekli cevabı vermiş, vermeye de devam edecektir.Tarihin en şerefli milletinin yeni destanlar yazmasını kimse engelleyemez. Kökümüz mazide, gözümüz atide. Bizde ne zaferler biter, ne de kahramanlar. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Milleti'nin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Malazgirt Zaferi'nin 949. yılını kutluyor, başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedî bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Türk Milleti'nin Zafer Haftası ve Malazgirt Zaferimiz kutlu olsun” dedi.