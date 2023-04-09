AK Parti'nin Aydın milletvekili adayları belli oldu

Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri aday listesi açıklandı.

Aday müracaatlarının alınması, anket çalışmaları, AK Parti genel başkan yardımcılarının başkanlığında görevli mülakat komisyonları ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarının ardından milletvekili aday listesi YSK'ye teslim edildi. AK Parti Aydın milletvekili aday listesinin ilk sırasında mevcut milletvekili Mustafa Savaş yer alırken, diğer mevcut milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı liste dışı kaldı.

AK Parti Aydın Milletvekili aday listesi şu isimlerden oluştu; "Birinci sıra Mustafa Savaş, ikinci sırada Seda Sarıbaş, üçüncü sırada Ömer Özmen, dördüncü sırada Mustafa Abak, beşinci sırada Mehmet Umut Tuncer, altıncı sırada Duygu Göğde, yedinci sırada Murat Gün ve sekizinci sıra Mehmet Arkun"