Akademiden çocuğunuzun mizaç analizini yapıyor

Sadece bir sanat merkezi olmayan Akademiden Sanat Merkezi, bünyesindeki biri doçent olmak üzere 3 pedagog ve psikolog, 1 çocuk gelişim uzmanı ile 1 rehber öğretmenden oluşan uzman kadrosuyla çocukların hayatını bütünüyle ele alan psikolojisini ve ruhsal gelişimini derinlemesine inceleyen bir aile danışmanlık ve çocuk gelişimi merkezi olarak da hizmet veriyor.

Merkez olarak çocukların daha fazla sosyal beceri geliştirmesini istediklerini kaydeden Akademiden Sanat Merkezi kurucularından Tuncay Er, “Uzman kadromuz aile ve çocuğu arkasında yaklaşık 200 bilimsel parametreyle çalışan yapay zeka temelli özel bir teste tabi tutarak çocuğun mizaç analizini yapar. Bu sayede çocuğunuzun üstün ve zayıf taraflarını, yatkınlıklarını, motivasyon yöntemlerini, rahat ve stress hattında sergileyebileceği davranışları ve özel yeteneklerini derinlemesine öğrenmenizi sağlar. Çocuğunuzun öğrenme becerilerini ve kişisel başarısını geliştirecek stratejiler sunar. Onun için en uygun alanları belirler. Size sunulacak 30 sayfalık raporla sadece çocuğunuz değil aile bireylerinin birbirini daha iyi tanıması ve aile içi iletişimin gelişmesine katkı sağlar. Bu sistem ile hiperaktiviteden mizaca, akademik öz yeterlikten öğrenme stillerine, motivasyon kaynağından, akademik ertelemeye, başarı kaynaklarından sınav kaygısına, odaklanma sorunlarından internet ve sosyal medya bağımlılığına kadar birçok soruna bilimsel çözümler getiri.

Siz de çocuğunuzun mizaç temelli kişilik gelişimi ve psikolojik özellikleri hakkında derinliğine bilgi sahibi olmak istemez misiniz? Gelin çocuğunuzu birlikte keşfedelim” dedi.