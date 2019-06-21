“Akademiden Sanat” öğrencilerinden unutulmaz bir gece

Akademiden Sanat, ilk defa düzenlediği yıl sonu etkinliğini Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda yenilikçi drama, tiyatro, müzik, resim ve bale öğrencileri ile hazırladığı muhteşem gösteriyle taçlandırdı.

Akademiden Sanat öğrencileri yıl boyunca dersini aldığı yenilikçi drama, tiyatro, müzik, koro, bale ve çeşitli dans gösterilerini sergiledi. Sunuculuğunu Yetenek Sizsiniz'den tanınan Erkan Karadeniz'in yaptığı gece, piyano dinletisi ile başlarken ilk olarak müzik sınıfı öğrencileri yeteneklerini sergiledi. Ardından yenilikçi drama ile tiyatro grubu öğrencilerinin hazırladığı ve Güldür Güldür Show'dan tanıdığımız Tuğçe Karabıyık'ın da yer aldığı “Klip Çekimi, Uçak ve Öğrenci Evi” isimli skeçler büyük ilgi gördü. Programın devamında sahneye çıkan minik balelerinler gösterileri ile büyük alkış topladılar. Program çeşitli dans gösterileri ile devam ederken, programı izlemeye gelen veliler büyük keyif aldılar.

“Sanat dolu bir gece”

Etkinlik sonrası konuşma yapan Akademiden Sanat Kurucusu Adem Toy çocukları sanat ile buluşturan tüm velilere teşekkür ederek “Çocuklarınıza verebileceğiniz en önemli değeri kazandırdınız. İnsan hayatı aklıyla algıladığı kadar görür. Kimisi bakar fulü bir yeşillik görür, kimisi bakar ormanın güzelliklerini görür. Ben inanıyorum ki bu çocuklar sineğin kanadındaki muhteşemliği görecekler. Belki bizim çocuklarımız birer Beethoven veya Mozart olmayacaklar ama büyüyüp mühendis olduklarında en iyi mühendis olacaklar. Hocalarımız ile konuşurken hep bunları söylüyoruz, bizim önceliğimiz mutlu bireyler, zekalarında yeni kulvarlar açmış yenilikçi ve özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek. Ama bugün gördüm ki bizim içerimizden birer Beethoven ve Mozartlar çıkacak. Bugün çok mutlu oldum ve öğrencilerimiz ile gurur duydum” diyerek gecenin organizasyonunda elinden gelen her şeyi yapan Akademiden Sanat Müdürü Tuncay Er'e ve gecenin mimarları hocalara ve öğrencilerine teşekkür etti.

Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen yıl sonu gösterisine Akademiden Sanat yöneticileri, Ressam Eser Afacan, Ressam Hakan Yaşar, Akademiden Sanat öğrencileri ve velileri katıldı. Ayrıcı etkinlik sonunda öğrencilere başarı belgeleri de verildi.