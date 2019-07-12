Akademiden Sanat'tan şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz oyun hizmeti

Aydın'da sanat eğitimi alanında faaliyet gösteren Akademiden Sanat, Forum AVM de bulunan Playball çocuk oyun merkezi ile iş birliğine giderek Şehit ve Gazi çocukları ile özel çocuklar için ücretsiz oyun hizmeti verme konusundan anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmaya göre çocukların ücretleri Akademiden Sanat tarafından karşılanacak ve böylece Playball'a gelen Şehit ve Gazi çocukları ile özel çocuklar bu kurumdan ücretsiz oyunlar oynayablecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akademiden Sanat Kurucularından Adem Toy “Bu çocuklar bizlere Şehitlerimizin emanetleri onlar için ne yapsak azdır. Bu faaliyet belki farkındalık oluşturarak, buna benzer faaliyetleri çoğaltır ve o kuzular hep hakettikleri yerde baş üstünde muamele görürler diye umut ediyoruz. Ayrıca özel evlatlarımızın evden çıkmaları için bir teşvik oluşturabilirsek ne mutlu bize. Onlar hayatın içinde ne kadar olurlarsa hayat herkes için o kadar güzel olur. Ayrıca bu işbirliği için Playball kurucusu ve yöneticisi Rıdvan Ocak'a bu işbirliğinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Aydın'da piyano, keman, bateri, yan flüt gibi birçok enstrümanın yanı sıra bale, drama, tiyatro, resim eğitimleri de veren Akademiden Sanat'ın Kurucusu Adem Toy, bu ve buna benzer sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini, merkezinde ulvi bir amaç olmayan hiç bir kurumun başarılı olamayacağını da sözlerine ekledi.