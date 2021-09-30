Akademisyenler Aydın Lisesi'nde ders veriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi' kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) arasında imzalanan protokol gereği liselerde fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerine üniversiteden akademisyenler girmeye devam ediyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol kapsamında Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi'ni 4 Kasım 2019 tarihinde başlatan ve ilk uygulayan Aydın Lisesi, projeyi kesintisiz devam ettiriyor. Aydın Lisesi'nde şimdiye kadar proje kapsamında toplam 18 akademisyeni sınıflarda girerek öğrencilere ders verdi.

“ADÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Akdoğan'ı misafir ettik”

Aydın Lisesi'nde her hafta Adnan Menderes Üniversitesi'nden bir akademisyenin derslere girerek öğrencilerle buluştuğunu ifade eden Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, “4 Kasım 2019 tarihinde başladığımız proje kapsamında pandeminin başladığı Mart 2020 tarihine kadar toplam 16 akademisyen hocamızı okulumuzda misafir etmiştik. Hocalarımız kendi alanlarında derslere girmişlerdi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başında ilk olarak Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan hocamız 21 Eylül 2021 tarihinde okulumuzda derslere katıldı. Bu hafta da Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ilgaz Akdoğan hocamız derslerimize girdi” diye konuşarak yıl sonuna kadar pandemi koşullarını da dikkat alarak 42 akademisyenin derse girmesi planlandığını ifade etti.

“Aydın Lisesi'nde derse girmek bizler için bir onurdur”

Akademik anlamda öğrencilere ders vermenin bir onur olduğunu ifade eden ADÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Ceyhan, "Tarihi Aydın Lisesi'nde derse girmek akademik anlamda destek vermek bizler için bir onurdur. Projenin ilk olarak Aydın Lisesi ile başlaması sebebiyle başta okul idare ve ekibine teşekkür ediyorum. 94 yıllık köklü geçmişi ile Aydın Lisesi bizim için ayrı bir önemi var. Temel bilgilerin akademik bilgilerle karışımı ve öğrencilerin konuyu çok daha farklı yönleri ile görmelerine olanak sağlayacaktır. Ufuklarını genişletebilmek ve daha uzaklara bakabilmek için önemli bir adım olacaktır" dedi.