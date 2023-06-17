Akbük Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları devam ediyor

Didim Belediyesi, Akbük Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve modern bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için kentin dört bir noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Akbük Mahallesi 5661 sokakta yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yakın zaman içerisinde bitmesi planlanan çalışmaların ardından vatandaşlar daha konforlu imkanlarla ulaşımlarını sağlayabilecek.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından belirlenen program dahilinde yol yapım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımızın daha modern ve estetik bir kentte yaşamaları için çalışmalarımız ara vermeden devam edecek” ifadelerini kullandı.