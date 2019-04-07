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Akbüklüler halı saha turnuvasında ter dökecek

Didim’e bağlı Akbük Mahallesinde siteler arası düzenlenen halı saha turnuvası 17 takım ter dökecek.

Didim'e bağlı Akbük Mahallesinde siteler arası düzenlenen halı saha turnuvası 17 takım ter dökecek.


Didim'in Akbük Mahallesindeki sitelerin katılımıyla Akbük ve Didim merkezden oluşturulan takımların destekleriyle halı saha turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Akbük Mahalle Muhtarı Mehmet Çamlı ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış maçı öncesinde konuşan Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay Akbük'te bu tür bir organizasyonun düzenlenmesinin güzel olduğunu belirterek, sporun barış ve kardeşlik duyguları aşıladığını belirterek, belediye olarak her konuda yanlarında olduklarını ifade etti.


Konuşmanın ardından Başkan Atabay ve beraberindekiler ilk maça çıkacak olan takımlarla poz verirken, maç Başkan Atabay'ın sembolik başlama vuruşuyla başladı. 17 takımın yer aldığı turnuvaya Akbüklü esnaflar sponsor oldu.

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