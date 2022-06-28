Akbük'te yol yapım ve parke taşı çalışmaları sürüyor

Didim Belediyesi tarafından Akbük Mahallesi'nde başlatılan yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kentin dört bir yanında başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan, Türkiye turizminin yükselen değeri Akbük Mahallesi'nde başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor. Mahallede vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı 3001 Sokak ve civarında başlatılan yol yapım ve parke taşı döşeme işlemleri, vatandaşların refahı için hummalı şekilde sürdürülüyor.

Didim genelinde başlatılan çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didimimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Kent genelinde başlattığımız hizmet seferberliğimiz ekiplerimizin hummalı mücadeleleri sonucu sürdürülüyor. Akbük Mahallemizde Aydın Büyükşehir Belediyemiz ortaklığında başlattığımız yol yapım ve parke taşı döşeme işlemleri, "İyi Yaşam Kenti Didim" sloganımız doğrultusunda devam ediyor. Vatandaşlarımıza desteklerinden, ekiplerimize de hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.