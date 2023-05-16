Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulunan ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Akçaabat Göleti kırsal kalkınmaya destek sağlıyor.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü Aydın'daki yatırımları ile ülke ekonomisinin kalkınmasına ve bölge halkının üretime katılmasını sağlıyor. Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Akçaabat Göleti sayesinde bölgede yapılan hayvancılık artırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlandı. Temelden 15 metre yüksekliğe sahip gölet, 115 bin metreküp su depolama hacmi ile bölgenin önemli su kaynakları arasında yer alıyor.