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Akçaova 4. Boğa Güreşi Şenliği düzenlendi

Aydın’ın Çine İlçesi Akçaova Mahallesi’de boğa güreşi şenliği düzenlendi.

Aydın'ın Çine İlçesi Akçaova Mahallesi'de boğa güreşi şenliği düzenlendi.


Çine Belediyesi tarafından düzenlenen '4. Boğa Güreşi Şenliği' geniş katılımla gerçekleştirildi. Güreşseverlere heyecanlı anlar yaşatan güreşlerde dereceye giren boğa sahiplerine para ödülü ve kupa verildi. Sahiplerinin elinden kaçan boğalar vatandaşları korkuturken, herhangi üzücü bir olayın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.


Başkan Öter güreş ağası seçildi


Güreşlerde ayrıca güreş ağası da seçildi. Çine Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bircan Öter'in bu yılki güreş ağası olarak seçilirken, Öter zeybek oynayarak kutlama yaptı. Öter, başta Çine Belediyesi olmak üzere güreşlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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