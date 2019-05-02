Akdeniz foku Kuşadası Körfezi'ni mesken tuttu

Dünyanın en nadir 12 memeli türü arasında gösterilen Akdeniz fok balığı, Kuşadası'nda 2,5 ay aradan sonra yeniden ortaya çıktı.

Kuşadası Akyar Koyu açıklarında vatandaşlar tarafından görüntülenen Akdeniz foku için çevreciler harekete geçti. Nesli tükenmekte olan ve dünyada sadece 700, Türkiye'de ise 100 tane kalan Akdeniz fokunun fark edilmesiyle çevreciler, Akdeniz fokunu izlenmesi için çalışma başlattı. Bir süre daha Kuşadası Akyar Koyu açıklarında dolaşan ve büyük ilgi gören Akdeniz foku daha sonra yeniden açıklara döndü.

Son dönemde Kuşadası Körfezi'ni mesken tutan Akdeniz foku 18 Ekim 2016, 5 Aralık 2017 ve son olarak 15 Mart 2019 tarihlerinde yine Kuşadası Körfezi'nde ortaya çıkmıştı. Soğuk ve ılıman denizlerin kıyılarında yaşayan fokların, sıcak denizlerde çok az türleri bulunduğunu belirten uzmanlar az görünen ve Türkiye'de rastlanılabilen tek türün Akdeniz foku olduğunu söyledi.

Akdeniz fokunu Kuşadası Körfezi'nde görüntüleyen Kuşadalı esnaf Çağatay Aynalı, "İlk gördüğümüzde inanamadık. Hemen cep telefonlarımızı çıkarıp kayıt etmeye başladık. Su üstüne çıkıp yüzmeye başladı. Gerçekten harika bir görüntü oluştu. Dünyada nüfusu az olan bir canlı olduğunu bildiğim için kendimi daha çok şanslı hissettim. İnşallah bir daha görme fırsatımız olur'' dedi.