Akdeniz Kruvaziyerler Birliği'nin 54. Genel kurulu Kuşadası'nda başladı

Dünya kruvaziyer limancılığı sektörünün en büyük kuruluşu MedCruise'un (Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği) 54. Genel Kurulu, düzenlenen tanışma kokteyli ile başladı. MedCruise 54. Genel Kurulu açılış kokteyline Kuşadası Kaymakamı Saddetin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MedCruise Başkanı Airam Diaz, Kültür Ve Turizm Bakanlığı yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti daire Başkanı Elçin Şimşek Öncü, TUI Cruıse Liman Operasyon Müdürü Marcfus Puttich, Royal Caribbiean Kurumsal Direktörü Ana Karina Santini MSC Cruise Yönetim Başkanı Elisabetta De Nardo Viking Cruise Liman Operasyon Müdürü Karl Ryen,Celestyal Cruise Operasyon Direktörü Capt. Vassilios Gazikas, Virgin Voyages tur operasyon direktörü Juan Trescastro, gibi sektörün başaktörlerinin yanısıra yaklaşık 120 kruvizayer işletmesinin üst yönetimi temsilcisi katıldı.

Kruvaziyer sektörünün 120 temsilcisi “Korumar Ephesus” otelde düzenlenen tanışma kokteylinde bir araya geldi. Tanışma kokteylinin açılış konuşmasını yapan MedCruise Başkanı Airam Diaz, “ MedCruise 54. Genel Kurulumuzu Kuşadası'nda yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bizleri burada ağırlayan Kuşadası Liman işletmesine ve Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'e ayrıca teşekkür ediyorum. Kruvaziyer turizminde geleceği parlak olan Türkiye ve Kuşadası'nın bizler için önemi çok büyük. İlişkilerimizi de bu yönde geliştirmek için her türlü desteği vereceğiz. “dedi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel MedCruise üyelerini Kuşadası'nda ağırlamaktan büyük bir sevinç ve onur duyduklarını belirterek; “Sevgili Akdeniz Kruvaziyerler Birliği endüstrisinin değerli temsilcileri ve sevgili basın mensupları; ülkemizin kruvaziyer başkenti olan Kuşadası'nın Belediye Başkanı olarak hoş geldiniz diyorum.

Son yıllarda Türkiye'de kruvaziyer turizmi tekrar yükseliş trendine girmiştir. 54'üncü MedCruise Genel Kurulu'na ev sahipliği yaparak, sektör aktörlerine Türkiye'nin yükselişini yerinde göstermek ve birinci ağızdan dinletmek bizler için büyük önem taşımaktadır. Zengin tarihi geçmişi ve doğal güzelliklerinin yanında kruvaziyer turizmi ile erken tanışmış olması Kuşadası'nı diğer turizm merkezlerinden farklı kılmaktadır. Efes, Artemis Tapınağı, Meryem Ana Evi, St. John Bazilikası, Priene, Miletus, Didim, Claros gibi pek çok tarihi ve kutsal mekâna sadece dakikalar içinde ulaşılabiliyor olması Kuşadası'nı Akdeniz'in ve dünyanın en önemli turizm limanlarından biri haline getirmektedir.

30 milyar dolarlık bir sektör olan dünya kruvaziyer turizminden ülkemizin ve kentimizin daha fazla pay alabilmesi için, kruvaziyer yatırımlarına ve tanıtıma önem verilmeli, limanlarımızdaki hukuki, güvenlik, maliyetler ve ayak bastı parası gibi sorunlar çözülmelidir. Turizm sektörünün de kruvaziyer gemilerinden azami şekilde faydalanması ve gemi yolcularına yeni liman ve gezi olanaklarının sunulması ile beraber ülkemiz zaman içerisinde dünyada kruvaziyer turizmine yönelik çok daha cazip bir merkez haline gelebilecektir. Kuşadası Belediye başkanı olarak şahsen bu konudaki sorunlarının çözümlerinin sıkı takipçisi olacağım.

Kuşadası 2019 turizm sezonu sonunda başlanacak ve liman kenti kimliğine yakışır yeni projeler ile yeniden yapılandırılacaktır. Kuşadası bu yeni kent kimliği ile sizler için Efes, Meryem Ana haricinde de kendine özgü bir destinasyon oluşturacaktır. Kruvaziyer yolcularımız için ise güvenli kent kimliği, yeni düzenlemeler ile belirginleştirilen "Old Town" sokakları, modern kent meydanları ve sahili ile en keyif aldıkları ziyaret noktalarından biri haline gelecektir.

Turizm kelimesi Latince dönmek anlamına gelen ‘TORNUS' kelimesinden türemiştir. Sözcük anlamı "başladığı yere geri dönmek " olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde de Kuşadası kurvaziyerin başladığı noktadır. Son yıllarda yaşanan olumsuz olaylar sebebi ile kesintiye uğrayan kurvaziyer seferlerinin, başladığı noktaya geri dönmesini arzu ediyoruz. Günümüzde yılda 20 milyondan fazla turistin dolaşımda olduğu kruvaziyer turizminde Kuşadası'nın daha fazla pay alabilmesi için bu kentin belediye başkanı olarak diyorum ki; başta ben olmak üzere bu kentin her bir bireyi ile üstümüze düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. “ dedi.