Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği heyeti Aydın'a geldi

Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği heyeti Aydın'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunup çeşitli incelemelerde bulunarak toplantıya katıldı.

Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu'nun koordinasyonunda düzenlenen Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği (Re.C.O.Med.) ziyareti programı Aydın Adnan Menderes Müzesi ziyareti ile başladı. Aydın Arkeoloji Müzesi ziyaretinin ardından Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile INTERREG- Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş birliği Programına yönelik olarak gerçekleştirilen teknik toplantı devam etti. Toplantıda Aydın'ın ve ülkemizin zeytin ve zeytinyağı potansiyeline yönelik olarak bir sunum gerçekleştirildi. Üye ülkelerle birlikte geliştirilebilecek iş birliği ve proje olanakları ele alındı. Ülkemizin ilk kez yer alacağı Avrupa Birliği programı INTERREG'e yönelik olarak Valiliğin koordinatörlüğü ve Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği'nin ortaklığı ile zeytinde sürdürülebilirlik, zeytin turizmi ve zeytinin biyolojik çeşitliliği konularında proje sunulmasında mutabık kalındı. Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı ile devam eden programda katılımcılar daha sonra ilimizde zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmaları ziyaret etti.

Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği, Akdeniz'deki tüm ülkelerin ortak kökleri olarak ifade edilen zeytin ve zeytinyağı konusunda Avrupa-Akdeniz Zeytin Yağı Kentler Ağı oluşturarak, zeytin yağının üretimini, ticaretini artırmak ve yaygınlaştırmak için iş birliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Birlik, üyelerinin zeytin ve zeytinyağı kalitesini artırmak, ekonomik değerini yükseltmek, dış pazara açılmak ve en önemlisi de UNESCO tarafından desteklenen 'Akdeniz diyeti' olarak bilinen beslenme tarzının yayılması gerektiğini vurgulayarak zeytin ve zeytinyağı tüketimini artırmayı hedefleyen etkinlikler gerçekleştiriyor.