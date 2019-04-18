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Aktemur Ailesi'nin acı günü

Aydın’ın tanınmış simalarından bürokrat ve siyasetçi Halil İbrahim Akemur’un eşi emekli öğretmen Nilüfer Aktemur, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın tanınmış simalarından bürokrat ve siyasetçi Halil İbrahim Akemur'un eşi emekli öğretmen Nilüfer Aktemur, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Nilüfer Öğretmenin ölümü sevenlerini üzereken cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip İzmir Şirinyer Yeniyol Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.


Aydın'da İl Kültür Müdürülüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan Halil İbrahim Aktemur'un eşi Nilüfer Aktemur, göğüs kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bugün hayatını kaybeden Nilüfer Aktemur hayatını kaybetti. Gerek eğitim camiasında gerekse çevresinde çok sevilen Nilüfer Öğretmen'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin 19 Nisan Cuma günü ikindi namazından sonra İzmir Şirinyer Yeniyol Camii'nden kaldırılacağı belirtildi.

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