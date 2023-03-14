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Akü hırsızını jandarma ekipleri yakaladı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde 3 adet kamyonetten 6 adet akü çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 3 adet kamyonetten 6 adet akü çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Salavatlı Mahallesi'nde ikamet eden K.A'ya ait 3 adet kamyonetten 6 adet akü çalınması olayı meydana geldi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan kamera-tanık araştırması sonucu hırsızlık olayını A.Ç. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Yakalanan şüphelinin yer göstermesi sonucu 6 adet aküden 2'si Nazilli Sümer Mahallesi'nde, 4'ü ise Sümer Mahallesi'nde sakladığı boş arazide ele geçirildi. Ele geçirilen aküler sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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