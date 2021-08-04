AKUT, Aydın Bozdoğan'daki orman yangını söndürme çalışmalarına katıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 11 gönüllüsüyle AKUT Kuşadası ekibi de katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve AKUT gönüllüleri, yangının rüzgarın da etkisiyle ilerlemesini önlemek için gece boyunca söndürme çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kesif ve soğutma çalışmalarının yapıldığı yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Bunun üzerine Bozdoğan'daki operasyonu sonlandıran AKUT Kuşadası ekibi, 9 gönüllüsüyle Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde devam eden yangınlara destek olmak üzere bölgeye geçti.

Ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Akdeniz ve Ege'nin çeşitli noktalarında meydana gelen yangın felaketine karşı topyekûn sürdürülen mücadelede ekipleri ve gönüllüleriyle birlikte etkin bir şekilde yer alıyor. Kuşadası'nın yanı sıra Marmaris, Bodrum, Antalya, Alanya ve Denizli ekipleri yangının sıcak bölgelerinde söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.