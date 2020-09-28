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AKUT ekibi yangında yaralanan hayvanları kurtardı

Söke’nin Akçakonak Mahallesi’nde önceki gün meydana gelen yangından geriye kül olan ormanlar ve zarar gören tarım alanları ile hayatını kaybeden ya da yaralanan hayvanlar kaldı.

Söke'nin Akçakonak Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen yangından geriye kül olan ormanlar ve zarar gören tarım alanları ile hayatını kaybeden ya da yaralanan hayvanlar kaldı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle sabah saatlerine kadar süren yangında orman ekiplerine destek için Söke'ye giden Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası ekibi bir yandan yangın söndürme çalışmalarına katılırken, bir yandan da yangında yaralanan hayvanları kurtarmak için büyük çaba gösterdi.

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