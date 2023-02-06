İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AKUT Kuşadası ekibi, deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından 20 gönüllüsüyle AKUT Kuşadası ekibi bölgeye hareket etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından 20 gönüllüsüyle AKUT Kuşadası ekibi bölgeye hareket etti.



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17 sıralarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Adana olmak üzere çok sayıda ilde etkili olurken çok sayıda bina yıkıldı. AFAD Akreditasyon sürecini gecen sene tamamlayan AKUT Arama Kurtarma Derneği Kuşadası Ekibi AFAD ile koordinasyon halinde bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yürütmek üzere AKUT Kuşadası ekibi 20 gönüllüsüyle deprem bölgesine hareket etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.