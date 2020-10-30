AKUT Kuşadası ekibi İzmir'e gitti

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Kuşadası Belediyesi, İzmir'e destek olmak amacıyla çalışma başlattı. Belediye Başkanı Ömer Günel ile temasa geçen AKUT Kuşadası ekibi, göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla İzmir'e hareket etti.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de hissedildi. Meydana gelen depremde en çok etkilenen şehir İzmir oldu. 6.6 büyüklüğündeki sarsıntıda, İzmir'de bulunan bazı binalar yıkıldı. Kuşadası Belediyesi ise İzmir'e destek olmak amacıyla çalışma başlattı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile temasa geçen AKUT Kuşadası ekibi, 13 personel ve 1 arama-kurtarma köpeği ile göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü personeli eşliğinde İzmir'e doğru yola çıktı.