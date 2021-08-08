AKUT, Muğla'dan sonra Aydın Çine'de orman yangınlarına müdahale için operasyonda

AKUT Arama Kurtarma Derneğinin Kuşadası ekibi, 24 gönüllüsüyle 6 gündür Aydın ve Muğla'nın çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarına müdahale operasyonlarını sürdürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan, Muğla'nın Milas, Ören, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yangın söndürme, soğutma ve tahliye çalışmaları gerçekleştiren AKUT Kuşadası ekibi, bu operasyonlarda 47 insan, 37 büyükbaş, 66 küçükbaş ve 3 kaplumbağayı kurtardı. Ayrıca 2 gönüllüsüyle Marmaris bölgesinde, AKUT Ankara drone ekibiyle birlikte yangın gözlem çalışması yaptı. 7 Ağustos'ta ise Aydın'ın Çine mevkisinde çıkan orman yangınına destek için 11 gönüllüsüyle bölgeye geçti.

Operasyonlar süresince vatandaşlar da AKUT Kuşadası ekibine yangın tüpü, elektrikli testere ve tıbbi malzeme yardımında bulunarak çalışmalara destek oldular.