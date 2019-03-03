İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AKUT ve itfaiye kayalıklara düşen inek ve buzağısı için seferber oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AKUT Kuşadası ekipleri, Söke’de kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağısını başarılı bir operasyonla kurtardı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AKUT Kuşadası ekipleri, Söke'de kayalıklarda mahsur kalan inek ve buzağısını başarılı bir operasyonla kurtardı.


Olay, Aydın'ın Söke İlçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi kırsalında meydana geldi. Yeşilköy Mahallesindeki dağlık arazide bulunan kayalıklarda iki büyükbaş hayvanı mahsur kalan vatandaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AKUT Kuşadası ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, başarılı bir operasyonla ineği mahsur kaldığı kayalıklardan halat yardımıyla kurtardı. İneğin buzağı ise, hayvan sahibi tarafından kurtarıldı. İnek ve buzağının kurtarılmasının ardından hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.