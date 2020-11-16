İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaçay Deresi temizleniyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Alaçy Deresi yatak temizleme çalışmaları başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan Alaçy Deresi yatak temizleme çalışmaları başladı.


Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri Davutlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Alaçay Deresi'nde yatak temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler dere içerisindeki suyun akışını önleyen birikintileri temizliyor. Bölge Müdürlüğü'nün idari imkanları ile yapılmakta olan yatak temizlik çalışması devam ederken, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliği temin edilmiş olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.