Alageyikler Dilek Yarımadasını vatan edindi

Türkiye'de yalnızca Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunan ve soylarının korunması için bir kısmı 2011 yılının Mart ayından itibaren Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'na nakledilen alageyikler Güzelçamlı Milli Parkı'nı adeta vatan edindi. 9 yıl önce 18 adet olarak salınan geyiklerin sayısı foto kapan verilerine göre yapılan sayımda 50'ye ulaştı.

Bilindiği gibi; koruma altındaki alageyik soyunun salgın hastalık ya da orman yangınlarında yok olmaması için harekete geçilmiş, bu çerçevede Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında “Alageyiklere Yeni Yaşam Alanları Oluşturma Protokolü” imzalanmıştı. Protokol çerçevesinde alageyiklerin soylarının korunması için geyiklerin bir kısmı Antalya Düzlerçamı bölgesinden Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na nakledilmişti.

2011 yılının Mart ayından itibaren başlayan ve birkaç ay süren nakiller sonucu alageyikler için Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın vatandaşlara kapalı olan kısmında 4 hektarlık bir alan ayrılmış, adaptasyon sürecinin ardından da alageyikler doğal yaşam alanına bırakılmıştı. İlk doğumlarını 2012 yılının Temmuz ayında yapan anne alageyikler Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na vatan edinince ailelerini genişletmeye devam etti ve sayıları şu anda 50'ye ulaştı. Yeni yavrularını da doğurmaya devam eden alageyiklerin fotokapanlara toplu halde görüntüleri yansımaya başladı.