Alaturka Akşamlar Kuşadası'na konuk oldu

TRT'nin ilgiyle izlenen ‘Alaturka Akşamlar' isimli müzik programının canlı yayını bu hafta Kuşadası'ndan yapıldı. Gülşen Kutlu'nun konuk sanatçı olarak yer aldığı gecede seslendirilen şarkılar, Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

TRT Müzik kanalının ‘Alaturka Akşamlar' isimli programı, sevenlerinin karşısına bu hafta Kuşadası'ndan yaptığı canlı yayınla çıktı. Programın sunucuları TRT sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili'nin konuğu, Türk Halk Müziği sanatçısı Gülşen Kutlu oldu. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndaki programda ünlü sanatçılar birbirinden güzel şarkıları Kuşadalılar için seslendirdi. Yoğun ilginin olduğu programı Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediye Meclis Üyesi Tibet Özer de izledi. Yaklaşık 1,5 saat süren programın sonunda Kaymakam Sadettin Yücel ile Başkan Ömer Günel sanatçılara teşekkür ederek plaket ve çiçek verdi.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Bu gece sizleri Kuşadası'nda ağırladığımız için çok mutluyuz. Düzenlediğimiz etkinliklerle Kuşadası'nı müzikle anılan bir kent yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin Beste Yarışması'nı 25'inci kez gerçekleştireceğiz. 11 Eylül'deki final gecesine herkesi bekliyoruz” diye konuştu.