Alem Gençlik'ten Başkan Özcan'a anlamlı hediye

Nazilli Belediyespor Alem Gençlik Taraftar Grubu, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kel Ali lakaplı Ali Çuvak'ın atkısını hediye etti.

Nazilli Belediyespor Alem Gençlik Taraftar Grubu Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Yeni görevinde Özcan'a başarılar dileyen taraftarlar, “Öncelikle bizleri sıcak ve samimi bir şekilde ağırlayan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şampiyonluk yolunda her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Alem Gençlik Taraftar Grubu Lideri Ali Çuvak'ın atkısını Başkan Özcan'a hediye eden taraftarlar, “Rahmetli Ali abimizi bu vesileyle bir kez daha anıyoruz. Deplasman öncesi hep beraber İstanbul'da takımımızın yanında olmak için başkanımızdan otobüs talebinde bulunduk. Allah'ın izniyle bu yıl Nazilli Belediyespor'umuz şampiyon olacak” sözlerini kaydetti.

Ziyaretlerinden dolayı taraftarlara teşekkür eden Başkan Özcan, “Şehrimizin markası haline gelen Nazilli Belediyesporumuz geçmişte olduğu gibi bugün de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Bu yıl Nazilli'mize ikinci bir bahar yaşatacağına olan inancım tamdır. Sizlerin de oyuncularımıza verdikleri güç bizler için çok kıymetli. El birliğiyle Nazilli Belediyesporumuz bu yıl şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.