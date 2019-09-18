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Alev alan su dağıtım aracını itfaiye söndürdü

Aydın Efeler ilçe merkezinde su dağıtımı yapan bir araç, seyir halindeyken birden yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri aracı söndürdü.


Yangın Aydın Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özel bir firmaya ait su dağıtım aracı şehir merkezinde su servisi yaptığı sırada bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede aracın motor kısmını saran alevlere itfaiye ekipleri köpüklü su sıkarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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