İhlas Haber Ajansı

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Alevlerden böyle kaçmaya çalıştılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan 2 çocuğun klimanın bulunduğu camdan dışarıya çıkmaya çalışması kameraya yansıdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan 2 çocuğun klimanın bulunduğu camdan dışarıya çıkmaya çalışması kameraya yansıdı.


Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir işletmede yaşanan patlama sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, 1 ağır 5 kişi ise yaralandı. Yangının çıkmasının ardından işletmenin üst katında bulunan iki çocuğun can havli ile klimanın bulunduğu pencereden çıkma çabaları o anda etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde iki çocuğun pencere önündeki klimayı iterek çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

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