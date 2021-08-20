Alevlere teslim olan ticari araç küle döndü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen yangında H.Y.'ye ait bir ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Acarlar Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.'ye ait 45 TV 486 plakalı ticari araçta yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında araç tamamen yanarak demir yığınına dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.