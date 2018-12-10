Algün; “Tüm siyasi partiler el ele verip sanatkarın borç sorununu çözmeli”

Meclis'e devlete olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili yeni bir düzenlemenin gelmek üzere olduğunu belirten Süleyman Algün, “İktidar ve muhalefetten talebimiz şudur; özellikle sanatkarların ödemediği borç değildir bu ödenemeyen borçlardır. Bugüne kadar her yapılandırma çıkarken yazdık söyledik ama sesimizi duyuramadık. Bu borçların çoğunluğu 2000 yılından 2010 yıllarından gelmektedir. Burada bir limit belirlenerek bu borçları ya silin ya da bizler ölünceye kadar verecek olduğunuz emekli maaşlarından ödeyelim yani 10-20 yıl vade yapın aksi halde 20 yıldır birini ödesek diğeri kalıyor gelir gideri karşılamıyor ki sanatkarlar önümüzdeki 5-10 yıl kazanma ihtimali olan para karşılığı borçlu durumdadır” dedi.

“Yeni bu tasarının içine esnaf kefalet ve KOSGEB kredilerini de 1 yıl erteleyin” önerisinde bulunan Algün, şöyle konuştu: “Bunu sadece hükümet değil muhalefette bu şekilde dile getirmeli sanatkarlar gerçekten zor durumdan kurtulabilsin demem o ki kimse bu meselede esnaf ve sanatkarlar açısından bu meseleyi bir ‘af' veya ‘ kıyak' olarak görmesin. Bu konuyu Meclis'te özellikle takip edeceğim gerçekten sanatkarların buna ihtiyacı var. Haydi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti el ele bu meseleyi çözün”