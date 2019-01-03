Ali Öğretmen'in ismi ve hatıraları yaşatılacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Kasım 2016 tarihinde vefat eden Aydınlı öğretmen Ali Devrim adına, öğrencileri ve sevenleri tarafından Karpuzlu Tekeler Orta Okulu'na kütüphane kuruldu. Kütüphane 07 Ocak 2019 Pazartesi günü düzenlenecek törenle anılacak. Etkinlikte Öğretmen Ali Devrim için de anma etkinliği yapılacak.

56 yıllık ömrünü eğitime ve Türkiye'nin tanıtımına adayan Ali Devrim, 01 Ocak 1960 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinin Aziziye köyünde doğdu. 1984 yılında Elazığ Ağın ilçesinde tarih öğretmeni olarak ilk görevine başladı. 8 sene Elazığ Ağın'da çalıştıktan sonra sırasıyla Denizli/Çivril, Aydın/Kuşadası, Davutlar' da öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1999 yılında Aydın Efeler Lisesinde tarih öğretmeni olarak göreve başladıktan sonra 2004-2006 yılları arasında aynı okulda müdür başyardımcılığı yaptı. 2006-2008 yılları arasında Güzelçamlı Ayşıl Oğuz Başöz Çok Programlı Lisesinde okul müdürlüğü yaptıktan sonra Bakü Türk Anadolu Lisesinde tarih öğretmeni olarak görevlendirildi. Bakü Türk Anadolu Lisesinde öğretmenlik, müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve eğitim müşavir vekilliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında emekli olarak Bakü Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Bakü Atatürk Lisesinde okul müdürü olarak göreve başladı.

Aynı okulda görevine devam ederken 15 Kasım 2016 tarihinde Bakü' de vefat etti. Ali Devrim, evli ve üç çocuk babasıydı.

Azerbaycan' da sevilen kişiliği ve eğitime yaptığı katkılarla her kesimden soydaşlarımızın gönlünü kazandı, ülkemizin manevi kültür elçisi vazifesini üstlendi.