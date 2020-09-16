Alışveriş için köyünden ilçeye inen şahıstan 2 gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Ilıdağ Mahalelsi'nde yaşayan 39 yaşındaki İsa Demircan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Oğullarının hayatından endişe ettiklerini belirten Demircan Ailesi, görenlerin ya da yerini bilenlerin insanlık namına polis ya da jandarmaya haber etmesini istediler.

Edinilen bilgiye göre; Önceki gün sabah saatlerinde işleri ve alışveriş için Ilıdağ Köyü'nden Köşk ilçesine giden İsa Demircan akşam olmasına rağmen eve dönmedi. Bunun üzerine oğullarının gidebileceği her yeri arayıp soran Demircan Ailesi, İsa'nın izine rastlayamayınca güenlik güçlerine giderek yardım istedi. En son Köşk ilçesinde çarşı merkezinde görülen 39 yaşındaki İsa Demircan'ın bir daha görülmediği öğrenildi.

İsa Demircan'ın yaklaşık 10 yıl önce de kaybolduğu ve kaybolduktan bir hafta sonra Aydın eski Otogarı'nda yakınları tarafından bulunduğu öğrenildi.