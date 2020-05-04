Alkollü bayan boşluğa düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkolü fazla kaçıran bayan şahıs dengesini kaybedip apartman boşluğuna düştü.

Olay, Gençlik Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Aşırı alkollü olduğu öğrenilen bayan, yokuş aşağı yürürken bir anda dengesini kaybederek 2 metrelik apartman boşluğuna düştü. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın yardım istemeye başladı. Vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Düşmenin etkisiyle kafası yarılan kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.