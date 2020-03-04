Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu belirtilen sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Davutlar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. yönetimindeki 09 ACP 505 plakalı otomobil Nazilli Sitesi Kavşağında kırmızı ışıkta beklerken, M.Ö. yönetimindeki 09 JE 726 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen otomobil yol kenarına savruldu. Kaza yerine çok sayıda 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Z.T., V.Y., C.Y. ve M.E.T. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arkadan çarpan otomobil şoförünün 2.80 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.