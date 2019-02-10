Alkollü sürücü, otomobili 3 şeritli yola sığdıramadı 3 yaralı

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alkollü sürücünün 3 şeritli karayoluna sığdıramadığı otomobil hurdaya dönerken sürücü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Aydın-İzmir karayolu Eskidörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan 09 AAR 181 plakalı otomobil karayolunda çıkıp Vali Konağı'nın arkasındaki çiçekliğe çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken direksiyonda sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından el konulan olayda alkollü sürücünün ehliyetine el konulup hakkında yasal işlem yapıldı.