İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alkollü sürücü, otomobili 3 şeritli yola sığdıramadı 3 yaralı

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alkollü sürücünün 3 şeritli karayoluna sığdıramadığı otomobil hurdaya dönerken sürücü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Kaza Aydın-İzmir karayolu Eskidörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan 09 AAR 181 plakalı otomobil karayolunda çıkıp Vali Konağı'nın arkasındaki çiçekliğe çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken direksiyonda sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından el konulan olayda alkollü sürücünün ehliyetine el konulup hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.