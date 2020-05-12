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Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü motosiklet ile kafa kafaya girdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü motosiklet ile kafa kafaya girdi. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza dün akşam saatlerinde Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Ç. yönetimindeki 09 BP 977 plakalı motosiklet sürücüsü Kadınlar Denizi istikametinden Belediye istikametine ilerlerken, ters şeritten gelen yabancı plakalı otomobille kafaya kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin camına çarpıp metrelerce sürüklendi. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nevzat Ç. ambulansla ilk olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis yabancı plakalı aracın sürücüsünü bir süre tespit etmeye çalıştı. 2 arkadaş birbirlerini sürücü olarak tanıtınca polis ekipleri mobese kamerasından aracı kullananı tespit etti. Otomobil sürücüsü Hakan Efe S.'ye yapılan testte 187 promil alkol çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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